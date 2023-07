Sicurezza e legalità, il ministro Piantedosi: «Il governo dà risposte su organici di polizia, immigrazione e giustizia»

Il senso civico primo ingrediente per una convivenza serena e sicura. All'incontro su "La sicurezza motore dello sviluppo", ospitato ieri a Viterbo nel festival Ombre, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha rivendicato le misure e le modifiche in arrivo da parte del governo Meloni sul tema della legalità e della vita collettiva.

Prima dell'incontro ha visitato palazzo dei Priori, sede del municipio di Viterbo, accompagnato dalla sindaca Chiara Frontini. Con la delegazione anche il viceprefetto vicario, Andrea Nino Caputo, e il questore Fausto Vinci.

«Viterbo è una città dove si percepisce un senso civico diffuso», ha rimarcato il ministro nel corso dell'incontro a cui ha partecipato anche il segretario generale del Siulp, Felice Romano. Il ministro ha affrontato diversi temi e aspetti che sono al centro delle discussioni anche nel consiglio dei ministri: sicurezza, migrazione e riforma della giustizia. A cominciare dalla necessità di inserire nuove forze di polizia («Ne avremo seimila in più ogni anno fino al 2030», ha ricordato) per arginare l'emorragia di agenti che in questi anni lasceranno il servizio (circa 40mila).

Rapinano coppia scambista e feriscono un sudamericano, fermata la banda del coltello: un arresto

«Quando si agisce per rassicurare i cittadini - ha detto - bisogna farlo attraverso l'azione classica, ordinamentale delle forze di polizia.

Come il perseguire i reati, ovviamente, ma non si può prescindere anche da altri aspetti, come la cura dei territori e degli ambiti locali». Sul tema dell'immigrazione illegale e non, con numeri particolarmente elevati in questo 2023, è stato netto: «Non c'è nulla di ingestibile, nemmeno l'immigrazione verso l'Europa. Quello che stiamo facendo lo dimostra. In questo momento storico c'è una pressione migratoria come raramente si era verificata nel passato. Gli accordi con i Paesi di origine, di transito e di flusso sono la precondizione».

Capitolo riforma della giustizia, Piantedosi si attende un percorso positivo: «Il ministro Nordio (Giustizia, ndr) è molto attivo con la sua professionalità, la sua competenza e conoscenza tecnica. che gli sono riconosciuti da

tutti. Si sta impegnando per immaginare la rinnovata stagione di riforme del sistema giustizia».