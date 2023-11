Sabato 11 Novembre 2023, 08:54

L'OPERAZIONE

IL BILANCIO

I CONTROLLI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contrasto allo sfruttamento del lavoro e all'immigrazione irregolare. La vasta operazione pianificata e coordinata dallo Sco Servizio centrale operativo, è scattata ieri mattina e ha toccato diverse province italiane, tra cui Barletta-Andria-Trani, Cuneo, Foggia, Matera, Prato, Reggio Calabria, Trapani e anche Latina. Circa 300 gli agenti in campo, con le squadre mobili delle rispettive province che hanno operato con perquisizioni, controlli e verifiche mirate nei confronti di persone, esercizi commerciali e basi logistiche potenzialmente legate a un'attività di sfruttamento della manodopera di cittadini extracomunitari irregolari sul territorio nazionale.Il supporto alle operazioni è stato fornito dalle Sisco (Sezioni investigative speciali criminalità organizzata), dai reparti Prevenzione crimine e dalle unità di elicotteristi, in stretta sinergia con il personale specialistico delle Asl e dei competenti ispettorati del lavoro.L'obiettivo era orientato in particolare a effettuare controlli in diversi punti di raccolta di lavoratori stranieri destinati a svolgere giornate di lavoro nelle aziende agricole dei territori coinvolti, in imprese o esercizi commerciali, anche gestiti da cittadini stranieri.L'attenzione degli agenti della polizia di Stato si è concentrata dunque in particolari province ed aree ad alto rischio per lo sfruttamento della manodopera straniera, anche irregolare, arricchendo il patrimonio informativo delle questure nell'ambito delle strategie di contrasto all'immigrazione clandestina e del traffico di migranti.Il bilancio complessivo dell'operazione condotta al livello nazionale, diramato dallo Sco, è di 13 persone arrestate, 1.673 soggetti identificati, 636 veicoli fermati e sottoposti a controllo, 27 posti di blocco, 34 perquisizioni, 13 denunce, ma anche ingenti quantitativi di droga sequestrati.Per quanto riguarda nel dettaglio la provincia di Latina, il servizio condotto dalla squadra mobile, diretta dal vicequestore Mattia Falso, ha interessato soprattutto esercizi commerciali del capoluogo gestiti da cittadini di origine nordafricana che impiegano lavoratori extracomunitari. Nell'area di Cisterna invece le verifiche hanno riguardato aziende agricole sospettate di ricorrere a forme di sfruttamento del lavoro.Sul piano locale dunque, ha portato a identificare complessivamente 391 persone, 72 delle quali con precedenti di polizia. Poco più di 200 invece i veicoli sottoposti a controllo in sette posti di blocco e 10 le perquisizioni organizzate in aziende della zona ed esercizi commerciali.Nell'ambito del servizio i poliziotti della squadra mobile hanno inoltre scoperto e sequestrato 15 grammi di cocaina e 18 di eroina, con due denunce in stato di libertà. Infine, si contano due contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della strada e una sanzione amministrativa.