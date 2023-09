Terni, espulsi dal questore si accampano in una casa abbandonata: denunciati due marocchini

TERNI - Il questore di Rieti li aveva esplusi perché irregolari sul territorio.

Loro due però non hanno mai lasciato l'Italia. E sono stati sorpresi dai poliziotti della squadra volante in uno stabile abbandonato alla periferia della città.

Si tratta di due marocchini di 19 e 24 anni, denunciati dalla polizia per la violazione delle leggi sull’immigrazione e per non aver rispettato l'ordien di espulsione firmato dal questore di Rieti.

Dopo la denuncia, sono stati intimati a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. In questura s'indaga per identificare i proprietari dello stabile dove i due immigrati si erano accampati.