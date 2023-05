Marito violento picchia e maltratta la moglie, i figli chiamano la polizia e lo fanno arrestare. Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra mobile hanno eseguito una misura cautelare della custodia in carcere per un 44enne georgiano per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie. L’indagine, coordinata dalla Procura, è scaturita dalla denuncia della vittima.

In particolare il figlio della coppia, dopo l’ennesima aggressione ai danni della madre, ha contattato un centro antiviolenza che ha avvisato la Questura. Ai poliziotti la donna ha confessato di subire da anni maltrattamenti dal marito; violenze fisiche, psicologiche e sessuali quasi ogni giorno. Spesso anche alla presenza dei due figli minori.

Mentre la vittima è stata ospitata in una struttura assistenziale gli investigatori hanno proseguito l’indagine, raccogliendo diverse testimonianze di parenti e conoscenti della coppia. Lo straniero è ora nel carcere di Viterbo e la donna ha potuto fare rientro a casa con i figli.