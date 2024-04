Venerdì 26 Aprile 2024, 12:42 - Ultimo aggiornamento: 13:03

Arrestato per fabbricazione di armi clandestine dopo mesi di indagine. I finanzieri del Gico del Nucleo di polizia economico finanziaria dell’Aquila, sotto la direzione della procura di Teramo, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per il reato di fabbricazione illegale di armi da fuoco, emessa dal gip di Teramo. L’attività è terminata dopo complesse indagini di polizia giudiziaria, durate alcuni mesi, che hanno portato al sequestro di 9 armi da fuoco clandestine, munizioni e all'individuazione del laboratorio utilizzato dall'arrestato: sequestrata tutta l'attrezzatura. L’attività condotta dalle fiamme gialle dell’Aquila, svolta con l’ausilio, in fase conclusiva, dei carabinieri di Giulianova, ha visto l’utilizzo di tecniche e strumenti investigativi oltre ad attività di perquisizione e servizi di osservazione, che hanno consentito di individuare e ricostruire le attività illecite dell'uomo, poi, tratto in arresto. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e le presunte responsabilità dovranno essere accertate con un processo e una sentenza di condanna definitiva.