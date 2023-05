Nuoto e ginnastica artistica, a Viterbo la giornata finale del progetto Coni nei licei sportivi

Studio e sport. Giornata finale al liceo scientifico "Ruffini" di Viterbo con la ginnastica artistica, disciplina che fa parte del Progetto Coni per i licei sportivi, finalizzato alla promozione delle discipline olimpiche e paralimpiche.

All'appuntamento erano presenti Adriano Ruggiero per il Coni Viterbo e i professori Monica Condurelli, Monica Sina e Valerio Faccenda. Il "Progetto licei scientifici a indirizzo sportivo statali del Lazio, per la promozione delle discipline olimpiche e paralimpiche (Tokyo 2020)", è coordinato dal Coni Lazio, in collaborazione con la Regione Lazio, Cip Lazio, Usr Lazio e Federazioni sportive nazionali.

Nel Viterbese l'iniziativa ha coinvolto i licei scientifici sportivi "Alessandro Farnese", di Vetralla (con le arti marziali e gli sport equestri) e il "Paolo Ruffini" di Viterbo (nuoto e ginnastica artistica) nei mesi scorsi. «Il progetto - ha detto il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola - si propone di ampliare l'offerta formativa dei licei scientifici a indirizzo sportivo, nei quali si prospetta una nuova visione della formazione».

Previste anche attività sportive e di progettazione destinate a persone con disabilità, ipovedenti o non vedenti, coinvolgendo anche atleti olimpici e squadre nazionali.

