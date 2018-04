Viterbo, accordo dopo l'aggressione: CasaPound farà beneficenza a Santa Rosa e il direttore di Caffeina ritirerà la denuncia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Uno schiaffo futurista a fin di bene. Filippo Rossi e Gianluca iannone hanno trovato un accordo per scrivere la parola fine sul caso giudiziario, quello che vede il direttore artistico di Caffeina parte offesa e l'esponente di CasaPound imputato per lesioni. Dopo sei anni a Viterbo di calvario giudiziario, tra rinvii e intoppi, i due hanno infatti deciso di accordarsi privatamente. Pur di far finire la vicenda, Rossi rimetterà la querela al patto che Iannone versi una somma al monastero di Santa Rosa per beneficenza. «Sono...