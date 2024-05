Augusto Ciarrocchi è il nuovo presidente di Confindustria Ceramica

Civita Castellana in primo piano.

Designato dal consiglio generale di Confindustria Ceramica il nuovo presidente per il biennio giugno 2024-maggio 2026.

Si tratta di Augusto Ciarrocchi (presidente della Ceramica Flamini ) la cui elezione avverrà in occasione dell'assemblea dell'associazione, in programma il 12 giugno prossimo a Sassuolo, insieme alla nuova squadra di governo composta dai vicepresidenti Vittorio Borelli, Luigi Di Carlantonio, Giorgio Romani, Alberto Selmi e Graziano Verdi.

"Ringrazio vivamente tutti i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato nell'affidarmi un incarico di grande prestigio, ma di altrettanta responsabilità - ha detto il presidente designato - la nostra associazione ha dimostrato in questi anni come l'impegno comune e la partecipazione delle aziende sia capace di produrre risultati rilevanti per l'industria della ceramica italiana, in un contesto internazionale sempre più competitivo.

Assicuro il mio massimo impegno perché si continui su questa linea".

Un passo in avanti importante e un riconoscimento per tutto il distretto della Ceramica di Civita Castellana che per la prima volta nella storia porta un imprenditore alla guida del settore dell'arredobagno.