Bomba day, conclusa l'evacuazione. Artificieri al lavoro per disinnescare l'ordigno bellico

Bomba day, concluse le operazioni di evacuazioni, partono quelle di despolettamento dell'ordigno bellico ritrovato lo scorso 20 marzo. A darne notizia è la sindaca Chiara Frontini.

"Siamo in via De Gasperi, al quartiere della bomba - dice - stanno iniziando le operazioni di despolettamento, è terminata l'evacuazione. Sta procedendo bene, stamattina siamo stati ai punti di raccolta degli autobus, tuttto stava defluendo con tranquillità".

Ora ci si sposta in altra sede per il prosieguo della giornata. "Andiamo al centro di corrdinamento dei soccorsi per poi farci un giro e vedere se è tutto a posto nei tre punti di accoglienza. L'auspicio è che vada tutto bene".

Infine un pensiero per chi sta facendo in modo che la città sia in sicurezza. "Buon lavoro all'Esercito italiano - conclude Frontini - che non ci ha lasciati un attimo e che sta facendo davvero un grandissimo lavoro".