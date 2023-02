Venerdì 3 Febbraio 2023, 05:40

Non lascio, però potrei vendere, non mi arrendo. Parla, e tanto, il presidente della Viterbese nella fase più complicata della sua permanenza alla guida della società. «La Viterbese è viva - ha detto Marco Romano - e io non mi arrendo. Siamo ultimi e non è una situazione nuova. Ci giocheremo la salvezza punto su punto, non molleremo. La squadra sta migliorando nel gioco, prendiamo meno gol di prima e il tecnico Giovanni Lopez sta facendo un buon lavoro. Purtroppo non miglioriamo nei risultati, ma la stagione è ancora lunga».

Per Romano la speranza è l’ultima a morire. «Quello di serie C è un campionato che ti dà più opportunità per poterti rimettere in gioco. Sono sicuro - confida - che i due punti di penalizzazione ci saranno restituiti. Siamo stati anche alla Procura federale che addirittura ci ha dato ragione. Non dormo la notte per la Viterbese, dopo che queste persone ci hanno creato un handicap psicologico e in fase di mercato, dandoci questa penalizzazione. Ma ripeto che non ci arrendiamo».

Romano parla anche dell’eventualità di cedere la società. «Sono quattro anni che sono qui, tengo i conti in regola - ha ribadito - e credo di essere il presidente più longevo della Viterbese tra i prof. Non sono una persona che molla lasciando in difficoltà la sua creatura, alcuni disfattisti hanno voluto far credere questo ma non è vero. Tuttavia, se ci fosse qualche gruppo serio e importante che garantirebbe un futuro alla società, potrei compiere un passo indietro». Ci sono delle trattative in piedi, «ma adesso entrare nel mondo del calcio - dice Romano - non è nemmeno facile». Dei rinforzi mancanti nessun accenno.

Nelle settimane scorse ci sono stati contatti con l’imprenditore Salvatore Guida, ex Grosseto, e con l’uomo d’affari israeliano Oozi Cats. Nelle scorse ore invece Romano sarebbe stato contattato da un gruppo che ha già operato nel calcio. L’amministratore unico Giuseppe Capozzoli ha confermato che la società gialloblù farà di tutto per recuperare i due punti. «Quello che ci hanno contestato non è previsto nelle norme federali. La nostra battaglia - ha detto - sarà arrivare a tutti i gradi di giudizio».

Capozzoli ha parlato anche della cessione di Emilio Volpicelli, andato al Sangiuliano City (squadra milanese nel girone A della serie C) qualche ora prima della scadenza del mercato invernale. «Ha voluto andar via e ha rifiutato anche una convocazione ufficiale. In questo momento serve gente che abbia cuore e mentalità per la Viterbese».