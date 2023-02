Sabato 4 Febbraio 2023, 05:45

Avanti con Marco Arturo Romano, almeno per il momento. Mentre la squadra continua a preparare il delicatissimo scontro casalingo di domani contro il Monopoli. Nonostante alcuni contatti con imprenditori che hanno mostrato interesse, l’attuale presidente della Viterbese non è intenzionato a cedere la società a breve.

LE TRATTATIVE

Al momento nessuna delle trattative aperte sembra infatti poter arrivare ad avere l’accelerata giusta che porterebbe a siglare un accordo per il passaggio del sodalizio gialloblù ad un altro proprietario. La Viterbese ha presentato tra l’altro proprio ieri il ricorso alla Corte Federale d’Appello contro la penalizzazione di 2 punti, arrivata due settimane fa e contro l’inibizione di tre mesi a carico dell’amministratore unico Giuseppe Capozzoli.

IL RICORSO

Nel caso in cui il ricorso della Viterbese dovesse essere bocciato dalla Corte d’Appello Federale, società di via della Palazzina mi correrà al Collegio di Garanzia del Coni. La sanzione è arrivata dal Tribunale federale ha prelegato immediatamente la formazione gialloblù all’ultimo posto in classifica, rendendo più complicato anche l’ultimo scorcio della campagna acquisti invernale. Intanto la squadra continua a preparare il match di domani allo stadio Enrico Rocchi contro il Monopoli, per cercare i primi punti della gestione Lopez.

LA SFIDA COL MONOPOLI

Questo per la compagine gialloblù è purtroppo il momento peggiore per affrontare i pugliesi, visto che la formazione allenata da Giuseppe Pancaro viene da tre successi consecutivi, che l’hanno portata ad occupare il quinto posto in classifica, ed è una delle squadre più in forma di questo momento. La Viterbese dovrà inoltre rinunciare a due pedine fondamentali, si tratta del difensore Luca Ricci ed il centrocampista Linas Megelaitis.

GLI INDISPONIBILI

Il primo è alle prese con un risentimento muscolare arrivato poco prima della partita di mercoledì sera a Latina e, quasi sicuramente, non riuscirà a recuperare per domani. Al suo posto dovrebbe essere nuovamente impiegato l’argentino Juan Monteagudo, che in questi giorni ha potuto acquisire ulteriore minutaggio dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per un paio di mesi.

Dopo l’ammonizione ricevuta mercoledì sera nel turno infrasettimanale, per Megelaitis è invece scattato un turno di squalifica. La gara sarà arbitrata da Eugenio scarpa di Collegno. Il fischietto piemontese aveva già diretto il gialloblù lo scorso 13 settembre 2021 in occasione della partita di Coppa Italia disputata allo stadio Enrico Rocchi contro la Turris.

Quella di domani è la prima i due partite casalinghe consecutive per la Viterbese, visto che domenica prossima i ragazzi di Giovanni Lopez saranno nuovamente impegnati sul proprio terreno di gioco per ricevere la capolista Catanzaro.