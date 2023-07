Domenica 23 Luglio 2023, 05:20

In attesa di conoscere quello che sarà il futuro della Viterbese, i tifosi gialloblù celebrano il passato. È stata infatti inaugurata ieri mattina alle 11 alla Via degli Artisti l'iniziativa Memorie storiche della tifoseria viterbese "Gialloblù in mostra", dove sono esposte maglie storiche, sciarpe e cimeli della Viterbese, dedicata allo storico tifoso Alfredino Lucaccioni. Oltre alla famiglia di Lucaccioni erano presenti l'ex direttore generale Diego Forestieri, adesso a Catanzaro con cui ha recentemente guadagnato la promozione in Serie B, e grande amico di Alfredino.

Ha partecipato all'evento anche il figlio dello storico presidente Enrico Rocchi, a cui è quindi titolato lo stadio, Maurizio. Al taglio del nastro era presente anche il sindaco Chiara Frontini. "Non commenterò le ultime vicende, se è questo che vi aspettate - ha detto il primo cittadino - perché oggi ci si riunisce attorno ad una famiglia e attorno ad una storia. È questo quello che dobbiamo fare, con l'auspicio e anzi con la quasi certezza, che ciò che ci aspetta sarà altrettanto bello e altrettanto grande".

Hanno partecipato all'inaugurazione anche diversi tifosi storici, che ormai da decenni seguono la Viterbese. La mostra resterà aperta fino a domenica 30 luglio. Per quello che riguarda invece il mercato dei giocatori che hanno indossato la maglia gialloblù nella stagione scorsa, è soprattutto la Virtus Francavilla a guardare a Viterbo per rafforzarsi in vista della nuova stagione ormai alle porte. La compagine pugliese, guidata dall'ex Alberto Villa, allenatore in seconda ai tempi in cui Antonio Calabro siedeva che la panchina gialloblù, si è assicurata due dei migliori giocatori della passata stagione.

Dopo il difensore argentino Juan Monteagudo, che lo scorso campionato ha ricoperto in difesa sia il ruolo di centrale che di braccetto a sinistra con buoni risultati, la Virtus Francavilla ha ingaggiato anche Alessandro Polidori. L'attaccante, era arrivato alla Viterbese dal Monterosi in occasione del mercato di riparazione invernale a gennaio 2022.