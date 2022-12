Giovedì 15 Dicembre 2022, 05:30

Sarà una Viterbese probabilmente ridotta ai minimi termini quella che scenderà in campo domenica prossima nel lunch match di mezzogiorno sul terreno di gioco in sintetico della Virtus Francavilla. Tra squalifiche ed infortuni saranno infatti diversi i giocatori che non prenderanno parte alla trasferta in Puglia.

Puntuale è arrivato il turno di stop per recidività in ammonizioni per la punta Emilio Volpicelli, che proprio domenica scorsa contro la Turris aveva disputato una delle sue migliori partite della stagione. Diversi sono anche i giocatori infortunati, che difficilmente riusciranno a recuperare. Tra loro ci sono gli attaccanti Marco Simonelli e Alessandro Marotta, che sono usciti dopo pochi minuti dall’inizio della partita di domenica scorsa.

Sarà assente anche l’esterno di centrocampo Gianmarco Nesta, mentre sono da valutare le condizioni del difensore argentino Juan Monteagudo che era stato tenuto precauzionalmente a riposo in occasione della gara del precedente turno di campionato. In questi giorni di preparazione alla partita la Viterbese dovrà quindi trovare le contromisure per affrontare una partita comunque delicatissima per la propria situazione di classifica.

La squadra gialloblù è chiamata infatti ad ottenere punti pesanti in queste due ultime partite prima della sosta natalizia, domenica prossima contro la Virtus Francavilla e poi venerdì 23 dicembre allo stadio Enrico Rocchi contro il Giugliano nella prima giornata del girone di ritorno, in attesa poi del mercato invernale di riparazione a gennaio che dovrebbe portare rinforzi importanti già nei primi giorni del mese. Per dirigere la partita di domenica prossima è stato designato Giuseppe Vingo di Pisa. Il giovane fischietto toscano ha esordito proprio in questa stagione in Serie C, dove ha già diretto cinque partite in questo primo scorcio di campionato. Finora non ha quindi nessun precedente né con la Viterbese né con la Virtus Francavilla.