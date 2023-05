Giovedì 4 Maggio 2023, 05:40

Cresce l’attesa dei tifosi della Viterbese per il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni del prossimo 10 maggio, che potrebbe consentire alla Viterbese di disputare i playout per la salvezza oppure confermare la retrocessione in Serie D arrivata dopo l’ultima giornata di campionato disputata lo scorso 23 aprile. I supporter gialloblù hanno opinioni diverse, la maggioranza ha fiducia che l’organo del Coni restituisca i due punti che la Viterbese ha conquistato sul campo. Mentre c’è chi prevede scenari meno ottimistici.

Nella discussione che si terrà mercoledì prossimo al Collegio di Garanzia del Coni, la società di via della Palazzina cercherà di argomentare che il pagamento contestato non riguarda una cartella Inps o Irpef il cui mancato versamento porta alla penalizzazione. Ma il pagamento in leggero ritardo di due rate di un piano di rientro dell’Agenzia delle Entrate per un totale di 11.600, di cui solo una piccola parte riguardava anche l’Inps. Il Collegio di Garanzia del Coni ha cominciato a studiare dall’inizio tutta la documentazione inoltrata dalla Viterbese in occasione e la presentazione del ricorso lo scorso 4 aprile e per questo la pratica ha richiesto circa un mese, con la discussione che è stata fissata appunto per il prossimo mercoledì. In questa sorta di limbo, la squadra continua ad allenarsi e domani effettuerà un allenamento congiunto con il Latina.

Le ultime notizie dicono che l’allenamento congiunto si svolgerà al Francioni di Latina alle 17. Un confronto contro una formazione di pari categoria, che la Viterbese ha già affrontato per tre volte durante questa stagione dato che le due squadre si erano incontrate anche in occasione della preparazione precampionato, permetterebbe al tecnico Giovanni Lopez di testare lo stato di forma di diversi elementi a sua disposizione in vista della disputa dell’eventuale playout.

Intanto qualche giocatore della Viterbese è attenzionato anche da club di categoria superiore. Il difensore argentino Juan Monteagudo è entrato infatti nel mirino del Cittadella. Per la verità il giocatore era stato attenzionato dal club veneto anche quando lo scorso anno si era svincolato dal Catania. Tra l’altro proprio il Cittadella ha buoni rapporti con la Viterbese, visto che il sodalizio gialloblù ha già ceduto due stagioni fa alla società veneta l’attaccante Mamadou Tounkara.

In una stagione così difficile, senza ombra di dubbio proprio Monteagudo è stato uno degli uomini migliori della squadra segnalandosi come uno dei pilastri della difesa, ma anche prezioso in zona gol come successo ad esempio in occasione della trasferta sul terreno di gioco della capolista Catanzaro quando con un gran tiro da fuori area firmò il momentaneo vantaggio della Viterbese.