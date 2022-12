Giovedì 22 Dicembre 2022, 05:35

Saranno ancora diversi gli assenti in vista della delicatissima partita di domani che la Viterbese disputerà allo stadio Enrico Rocchi contro il Giugliano valida per la prima giornata del girone di ritorno con fischio di inizio alle 14,30.

Come già accaduto in occasione dello scorso turno di campionato, ancora out l’attaccante Alessandro Marotta, dopo l’infortunio arrivato in occasione della partita casalinga di due domeniche fa contro la Turris. Stessa sorte anche per l’attaccante esterno Marco Simonelli e il centrocampista Gianmarco Nesta. C’è qualche speranza di recuperare il difensore argentino Juan Monteagudo, che quindi potrebbe far parte dell’elenco dei convocati. In avanti rientra Emilio Volpicelli,ha scontato il turno di squalifica che gli ha fatto saltare la trasferta di Francavilla. Nel probabile 4-4-2 iniziale, proprio Volpicelli dovrebbe quindi giocare dal primo minuto in appoggio alla punta centrale Polidori. In porta dovrebbe essere confermato Luca Bisogno, già in campo domenica scorsa, al posto di Fumagalli.

Dopo la partita di domani, la dirigenza gialloblù si riunirà per studiare le mosse future per uscire dalla difficile situazione di classifica e tentare quindi la risalita nella graduatoria nelle partite che si svolgeranno durante il girone di ritorno. Il direttore sportivo Oscar Magoni ha assicurato che nei primissimi giorni del prossimo anno arriveranno 5 o 6 elementi, subito pronti per essere schierati alla ripresa del campionato che vedrà la Viterbese di scena subito in un difficile scontro salvezza sul terreno di gioco della Fidelis Andria. Una vittoria ora sarebbe però fondamentale, proprio in vista della partita del prossimo 7 gennaio, visto che i pugliesi al momento precedono la Viterbese al terzultimo posto con due punti in più in classifica.

L’avversario di domani è una delle sorprese del campionato, visto che per tutto il girone d’andata la matricola campana ha sempre militato nella parte medio alta della classifica. La cavalcata dei campani è cominciata proprio contro il gialloblù quando nella prima giornata del girone di andata ci sono imposti sul neutro di Avellino per 2-0. Nella recente parte di campionato, il Giugliano ha accusato una leggera flessione, visto che nelle ultime cinque partite ha totalizzato solamente 4 punti.

La squadra ospite viene però dalla cocente delusione arrivata domenica scorsa con lo stop casalingo contro il Crotone e cercherà il riscatto proprio nella partita di domani allo stadio Enrico Rocchi. A centrocampo rientra Roberto De Rosa. La partita di domani sarà diretta da Giorgio Vergaro di Bari, che aveva già arbitrato la Viterbese In occasione della partita persa dai gialloblù due stagioni fa sul terreno di gioco della Turris lo scorso 7 ottobre 2020.