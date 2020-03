Tutti al bar per vedere la partita, denunciato il gestore per non aver fatto rispettare le norme anticontagio

Troppe persone nel bar, denunciato titolare dai carabinieri. I militari di Castiglione in Teverina ieri hanno denunciato, per non avere rispettato le norme anti contagio da Coronavirus un esercizio commerciale.



Il proprietario aveva infatti organizzato la visione di una partita di calcio, creando all’interno del locale l’aggregazione di un numero elevato di persone, non rispettando la distanza di sicurezza.

il Titolare è stato quindi denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’ autorità. © RIPRODUZIONE RISERVATA