Domenica 26 Maggio 2024, 05:00

Sindaci e associazioni della Tuscia: «Subito una moratoria sulle rinnovabili». Seconda audizione nei giorni scorsi in commissione Tutela del territorio del consiglio regionale sulla proliferazione di impianti fotovoltaici ed eolici nella Tuscia. Con la novità, rispetto al primo appuntamento del 23 ottobre, del recente decreto del governo che blocca la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici al suolo su terreno agricolo.

L’audizione è stata introdotta dalla relazione della soprintendenza archeologica per l’Etruria meridionale, che ha ribadito l’allarme per la mancanza di pianificazione con cui si installano i nuovi impianti, giudicati «devastanti per l’ambiente e il paesaggio». Sono poi intervenute associazioni ambientaliste, degli agricoltori e i sindaci del territorio. «In sintesi - si legge nel resoconto dell'incontro - è stato chiesto l’intervento della Regione per arrivare una moratoria immediata che riguardi non solo l’autorizzazione per nuovi impianti come il decreto nazionale, ma anche quelli già autorizzati, l’individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee e una legge regionale che individui l’emergenza in atto nel territorio viterbese».

Dalla presidenza della commissione è arrivata la disponibilità a sensibilizzare gli assessori competenti sui temi e sulle proposte emerse. Intanto sempre in tema di rinnovabili nella Tuscia, si annuncia battaglia al Tar del Lazio su un progetto di parco eolico tra Marta e Capodimonte. Si tratta di un «impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 30 MW, da realizzarsi nei comuni di Capodimonte e Marta con opere connesse ricadenti nei comuni di Piansano, Arlena di Castro e Tuscania». A fine marzo la direzione Ambiente della Regione Lazio aveva negato l’autorizzazione alla realizzazione del progetto. Ma la partita non si è chiusa lì. La società proponente ha fatto ricorso al Tar per chiedere l’annullamento «previo l’accoglimento dell’istanza cautelare» di quell’atto e di altri documenti collegati.

La società che vorrebbe ancora realizzare il parco eolico ha chiamato in causa oltre alla Regione Lazio anche la Provincia di Viterbo e il Ministero della Cultura. La notizia si apprende con la decisione presa dalla Palazzo Gentili di costituirsi in giudizio «al fine di contrastare la pretesa avversa a difesa della posizione e degli interessi di cui l’Ente è portatore». Il ricorso è stato notificato alla Provincia lo scorso 22 aprile. Con decreto firmato dal presidente Alessandro Romoli il 15 maggio l'incarico è stato affidato al legale interno, l'avvocato Paolo Felice. La parola quindi passa adesso alla giustizia amministrativa.

