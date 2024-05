Domenica 26 Maggio 2024, 05:00

La sindaca Chiara Frontini «aderiva espressamente» alle parole del marito Fabio Cavini. E il consigliere Marco Bruzziches doveva «fidarsi totalmente della sindaca» e considerare e trattare anche lui Letizia Chiatti come il nemico numero uno. Solo dando seguito a queste due direttive, Bruzziches avrebbe potuto ottenere più libertà nel portare avanti la sua delega alla valorizzazione del patrimonio comunale. Cena dei veleni: sono questi i motivi che hanno spinto i pm Massimiliano Siddi e Chiara Capezzuto a chiedere il rinvio a giudizio per Frontini e Cavini con l’accusa di minaccia a corpo politico in concorso. E a inserire tra le persone offese - oltre a Bruzziches e alla moglie Annamaria Formini - anche la ex presidente del consiglio Chiatti, che sta valutando se costituirsi parte civile.

A quest’ultima al momento non è stato ancora notificato nulla. «Bisogna andare a leggere gli atti - dice Chiatti - cosa che farò a breve. Ho la facoltà di costituirmi parte civile». Lo farà? «Non lo escludo, sto valutando. Deciderò dopo la lettura di tutte le carte». Se lo aspettava di essere inserita tra le persone offese. «Lo avevo messo in conto: hanno avuto parole pesanti anche nei miei confronti. Non solo per il discorso del nemico numero uno». Si riferisce a un altro stralcio delle parole di Cavini, quando alla cena del 26 settembre commentava che «la Chiatti adesso è nella fase in cui riflettiamo, perché, se lei non fa danni, noi non reagiremo».

Siddi e Capezzuto nella richiesta di rinvio a giudizio spiegano che Cavini è «consigliere politico de facto» di Frontini. Quindi, «nel corso di una conversazione avente ad oggetto le modalità di espletamento della delega conferita al predetto consigliere Bruzziches ed il suo disappunto per il ritenuto mancato riscontro dell’amministrazione alle sue iniziative e sollecitazioni, nonché la conseguente possibilità che il predetto potesse lasciare il gruppo di maggioranza - continuano i pm - lo minacciavano per impedirne o, comunque, turbarne l’attività quale componente del consiglio comunale».

Riportano poi i passaggi di Cavini incriminati: «In particolare, il Cavini pronunciava le seguenti frasi: “Vedi... io ho imparato una cosa”...“che mi devo sempre preoccupare per il domani, è uno dei miei compiti e il domani è la tutela della maggioranza e della... prima di Chiara e poi la maggioranza... allora io... noi quando vogliamo colpire o abbiamo qualcosa o la inventiamo... ora, proprio come fare non te lo dico... e questo lo facciamo in casi estremi... no, questo a tua conoscenza... non siamo dei principianti, se lo voglio fare, capisco chi del tuo stato di...” — venendo qui interrotto dalla Frontini che aderiva espressamente, dicendo: “soprattutto se so che stai a fa?».

I pm scrivono inoltre che Bruzziches veniva ammonito «a fidarsi totalmente della sindaca e ricordargli che Letizia Chiatti — che si era precedentemente dimessa dalla carica di presidente del consiglio comunale e con la quale il Bruzziches si era incontrato pochi giorni prima — doveva essere trattata come il “nemico numero uno”, lasciandogli intendere che quelle erano le condizioni per ottenere maggiore libertà di azione nell’espletamento dell’attività di consigliere delegato alla valorizzazione del patrimonio comunale». Se basterà a far rinviare a giudizio sindaca e marito, lo deciderà il gup Giacomo Autizi nell’udienza del 21 novembre.

