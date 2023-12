Tuscania, troppo grande per il centro storico: camion passa lo stesso e fa crollare i balconi

Balconi crollati e un’auto danneggiata nel centro storico. No, non è stato un terremoto a colpire stanotte Tuscania, bensì il passaggio di un mezzo pesante, evidentemente troppo grande per transitare in via Roma. Il camion, dopo aver provocato ingenti danni, ha poi fatto inversione a piazza Torre di Lavello, cercando di dileguarsi.

Diversi cittadini, svegliati dal frastuono, hanno subito avvertito le forze dell’ordine ed è scattata la caccia: il mezzo è stato fermato dai carabinieri di Montefiascone. “Vogliamo ringraziare le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che sono interventi questa notte in maniera tempestiva ed efficiente, mettendo subito in sicurezza la strada”, fanno sapere dal Comune.

Oggi verranno effettuati tutti i sopralluoghi da parte dell'ufficio tecnico, della Polizia municipale ed è stata contattata la Soprintendenza per la valutazione dei danni arrecati ai balconi.