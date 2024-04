Mercoledì 10 Aprile 2024, 05:00

Sarà presentata nei prossimi giorni (probabilmente entro la data odierna non si farà in tempo) la richiesta da parte del Comune di Viterbo per l'accatastamento dello stadio Enrico Rocchi. L'ultimo aggiornamento della pianta catastale dell'impianto di via della Palazzina era stato effettuato nel 1987. Anche ieri a Palazzo dei Priori si è lavorato per portare a termine tutta la documentazione necessaria da presentare. Visto che i tempi tecnici per la finalizzazione della pratica di accatastamento sono di circa due settimane, il via libera per poter procedere al bando per l'assegnazione dell'impianto di via della Palazzina potrebbe arrivare nei primi giorni del prossimo mese. Allo stesso tempo per questa data dovrà essere arrivato anche l'accordo con la Regione per il comodato d'uso gratuito che sarà il primo passo verso l'acquisizione intera dello stadio. Ok da parte del Consiglio Comunale per poter iniziare l'iter di acquisizione dello stadio è arrivato lo scorso 16 febbraio. Al momento la Pisana e' infatti ancora proprietaria delle mura di cinta, del matto erboso e di un gabbiotto per l'energia elettrica dello stadio di via della Palazzina. Il bando dovrebbe essere quindi pubblicato nel mese di maggio, come richiesto anche dai tifosi dovrebbe esserci una clausola a tutela della squadra che rappresenta la città. E cioè che, qualora lo stadio Enrico Rocchi andasse ad una società sportiva non viterbese, la squadra di calcio che rappresenta la città abbia comunque l'opportunità di disputare nell'impianto di via della Palazzina le gare casalinghe del proprio campionato. La preoccupazione di diversi tifosi è infatti legata proprio a quest'ultimo aspetto. I lavori per la ristrutturazione dell'impianto potrebbero iniziare anche ad inizio maggio e così lo stadio Enrico Rocchi avrà un look tutto nuovo. Anche se ci sarà da effettuare un intervento importante anche sul manto erboso, visto che in questi ultimi mesi l'erba è cresciuta molto e soprattutto in modo disomogeneo. Al momento non ci sono i presupposti per un eventuale arrivo della FC Viterbo nel capoluogo, dopo che le trattative si sono interrotte all'inizio di novembre dello scorso anno dopo la mancata conclusione della manifestazione di interesse per poter usufruire dell'impianto di via della Palazzina fino al mese di giugno di questo anno. Allo stesso tempo, anche l'imprenditore Piero Camilli che si era mostrato ben disposto ad investire per far tornare Viterbo nel calcio che conta, al momento ha affermato di non essere più interessato a sbarcare nuovamente nel capoluogo. Attualmente la FC Viterbo sta lottando per poter conquistare almeno il quinto posto e proprio in questo senso il derby in programma domenica prossima sul terreno di gioco del Civitavecchia sarà fondamentale. Quinta posizione a fine campionato potrebbe essere un buon piazzamento per effettuare eventualmente la domanda di ripescaggio nella serie superiore. Ma prima serve la certezza dello stadio Enrico Rocchi.