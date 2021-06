Scritte sui muri contro la polizia e a favore della droga, scoperti e denunciati dalla Digos

Scritte oltraggiose contro la polizia, denunciati dalla Digos un giovane viterbese e un minorenne ucraino. Lo scorso 6 giugno, una pattuglia della Volante ha notato in una via di Viterbo alcune scritte oltraggiose contro le forze dell’ordine ed inneggianti al consumo di droga. L'indagine avviata dalla Digos, che ha visionato i filmati registrati dalle telecamere della zona, ha permesso di risalire agli autori e denunciarli per i reati di imbrattamento e oltraggio a corpo politico, amministrativo e giudiziario.