Minacce in due locali con il coltello, Daspo Willy per un 47enne di Montalto

Arriva il primo provvedimento a seguito dei fatti violenti avvenuti nei giorni scorsi a Montalto, dove la cittadina sta facendo i conti con una serie di personaggi legati al consumo e allo spaccio di droga. La Divisione Polizia Anticrimine della questura di Viterbo, diretta da Fabio Zampaglione, ha attuato il “Daspo Willy” nei confronti di un 47enne noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi reati contro la persona, il patrimonio e per la detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ovvero all’uomo è stata emessa la misura di prevenzione che lo costringerà per un periodo di due anni a rimanere lontano dai locali pubblici e di pubblico intrattenimento situati nel territorio del comune di Montalto, nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 6 del mattino.

I fatti risalgono nel fine settimana scorso, quando tra le mura del centro storico è scoppiato un principio di incendio in un appartamento frequentato da pusher e tossicodipendenti.

In quella circostanza, a distanza di sole due ore, il 47enne avrebbe minacciato, armato di un coltello, i gestori e gli avventori di due esercizi commerciali, creando il panico tra gli avventori dei locali. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha scongiurato il peggio.

La sera stessa è stato anche aggredito il marito della sindaca, colpito al volto da un pugno. L’appartamento, di proprietà comunale, dopo l’incendio, è stato dichiarato inagibile e il Comune ha provveduto a mettere i sigilli per la bonifica. Nel frattempo il Comitato centro storico ha organizzato una raccolta firme per sabato 2 dicembre alle 17 a piazza del Comune. La missiva è indirizzata anche al Ministro dell’Interno per metterlo a conoscenza del degrado e della violenza che terrorizza la comunità di Montalto.