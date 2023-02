Venerdì 10 Febbraio 2023, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 09:26

Se Marco Mengoni chiama Ronciglione risponde sempre. L'amministrazione del centro cimino ha deciso di invitare al Teatro comunale "Ettore Petrolini" domani sera, tutti ronciglionesi, per fare il tifo per il cantante nato e cresciuto sullo sponde del lago di Vico, in occasione dell'ultima serata del Festival di Sanremo. L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti, che sono 255. Il tutto esaurito è scontato.

«Per noi è un momento splendido - ha detto il sindaco, Mario Mengoni e stanno arrivando tante soddisfazioni: dopo l'ingresso tra i "Borghi più belli d'Italia", e una grande partecipazione al nostro Carnevale, in questa settimana in cui il carnevale è fermo per le elezioni regionali ci ha pensato Marco a renderci orgogliosi. La sua partecipazione al festival permette alla nostra comunità di stringersi intorno a una eccellenza della musica internazionale».

Il cantante è dato tra i favoriti per il successo finale, con il testo "Due vite", che già nella prima serata ha raggiunto il massimo dei consensi, sia tra la stampa che tra il pubblico, che lo ha applaudito a lungo al termine della sua prima esibizione. Il cantante viterbese ha descritto il brano come «un viaggio intimo, ma anche un invito a tutti ad accettare tutto quello che la vita ti offre, senza pensare a cosa dovrebbe o potrebbe essere». Mengoni guida anche la classifica generale della sala stampa del Festival. davanti a Colapesce Dimartino, Madame, Tananai, Elodie, Coma Cose, Lazza, Giorgia, Rosa Chemical, Ultimo, Leo Gassmann, Mara Sattei, Colla Zio, Paola e Chiara, Cugini di Campagna.

Marco è nato il 25 dicembre 1988. E' stato il primo artista italiano ad aver vinto il Best European act agli Mtv Europe music awards, nel 2010. Primo artista italiano della storia a esibirsi al Billboard film & Tv music conference, a Los Angeles nel 2013; ha partecipato tre volte al festival di Sanremo: nel 2010 con "Credimi ancora", giungendo terzo; nel 2013 vincendo con il brano "L'essenziale", e poi quest'anno.