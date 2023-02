Sanremo 2023, le foto della seconda serata: top e flop sul palco dell'Ariston l'8 febbraio

Anche la seconda serata di Sanremo 2023 conferma un record storico in termini di share, con il 62,3%, per il quarto festival guidato da Amadeus. Per trovare una media di share più alta nella seconda serata del festival bisogna infatti tornare all'edizione del 1995, condotta da Pippo Baudo con Claudia Koll e Anna Falchi, che ottenne il 65.42% di share. Ecco una gallery della serata.

