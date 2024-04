Salto ostacoli, Giulia Martinengo Marquet vince il titolo tricolore per la terza volta

Giulia Martinengo Marquet è di nuovo campione d’Italia del salto ostacoli: l’equitazione è uno degli sport che propongono “maschi contro femmine” e capita spesso che vincano le donne. A Giulia, 1° aviere dell’Aeronautica Militare, oggi a Cervia è capitato per la terza volta.

Era già stata tricolore nel 2015 e nel 2018 e d’argento nel 2017 e nel 2021. L’amazzone azzurra era in binomio con il cavallo Calle Deluxe. Comandava la classifica già da ieri, dopo la prova a tempo. Oggi ha mantenuto la testa della classifica, chiudendo con due errori e quindi 8 penalità, uno per percorso. «Sapevo che stava bene e che potevo fare bene. Sono strafelice, però concentriamoci subito sul futuro» ha detto la Martinengo. Il futuro comprende all’orizzonte Piazza di Siena, a fine maggio. Per il concorso romano Giulia si è già guadagnata il posto nella squadra italiana: la qualificazione era garantita per i primi tre classificati di Cervia. Gli altri due sono Massimo Grossato (che con Cash du Pratel ha sfiorato l’oro: 8,19 le sue penalità) e Giuseppe Rolli (in sella a Eiffel de Hus, 12,14 penalità). La classifica dei primi 10 vede nell’ordine dal quarto posto Giacomo Casadei, Nico Lupino, Neri Pieraccini, Ludovica Minoli, Riccardo Pisani, Luca Marziani e Omar Bonomelli.