Margherita Mayer morta, chi era l'amazzone deceduta dopo una caduta da cavallo

L'amazzone Margherita Mayer è deceduta a causa di un tragico incidente nel warm-up. Il tragico incidente al Sardegna Jumping Tour di Tanca Regia di Abbasanta, in provincia di Sassari. Ma chi era Mayer?

Margherita Mayer, l'amazzone morta dopo una caduta da cavallo

Mayer aveva 60 anni ed era iscritta al circolo Is Alinos di Maracalagonis, in provincia di Cagliari. La passione per l'equitazione nasce fin da piccola e cresce fino a diventare una professione. Presto Margherita viene invitata nelle maggiori gare nazionali, riuscendo a competere con le più grandi amazzoni del Paese e togliendosi molte soddisfazioni. Non è un caso che proprio Mayer sia stata presentata alla vigilia del Sardegna Jumping Tour come fiore all'occhiello dell'intera competizione.

Mayer ha portato alta la bandiera della Sardegna in tutte le competizioni in cui ha partecipato. I suoi salti erano armonici nella forma e il rapporto con il cavallo è cresciuto nel tempo, come dimostrano i risultati raggiunti in carriera.