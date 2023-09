Equitazione, tutto pronto per il Prix de l’Arc de Triomphe: Ace Impact il favorito

Arrivano altri due concorrenti per Ace Impact, il purosangue di tre anni che non ha mai perso e che sarà il favorito domenica nel Prix de l’Arc de Triomphe in programma all’ippodromo parigino di Longchamp. I due nuovi concorrenti, per i quali è stato pagato un premio di iscrizione di 120 mila euro (la dotazione complessiva della corsa è di 5 milioni di euro), sono l’irlandese Continuous e il tedesco Fantastic Moon. Continuous è il rappresentante della selezione di Aidan O’ Brien, l’allenatore più vincente dell’anno: ha appena vinto il St Leger di Doncaster. Nella storia ippica nessun cavallo ha vinto nello stesso anno le due corse; Aidan O’ Brien ci ha provato già altre quattro volte, riuscendo al massimo a strappare con uno di loro, Lew Gardens nel 2108, il settimo posto. Curiosamente O’ Brien, che ha vinto tutte le grandi corse in Inghilterra, Irlanda e Francia, ha sellato fin qui due soli vincitori dell’Arc.

Fantastic Moon è il vincitore del Derby tedesco 2023; ha corso e vinto due settimane fa a Longchamp il Prix de Niel, a sorpresa.

Il suo programma avrebbe previsto una trasferta in America per la Breeders Cup a inizio novembre o in Giappone per fine novembre ma l’allenatore, Sarah Steinberg, dopo un buon galoppo di esercizio a Monaco di Baviera, ha deciso di rinunciare all’impegnativo viaggio e di puntare, invece, a una nuova sorpresa a Longchamp. I cavalli tedeschi hanno vinto solo tre volte l’Arc, l’ultimo è stato, due anni fa, Torquator Tasso, che al betting era quotato a 80 contro 1. Per Fantastic Moon la quota prevista è molto meno attraente: 12 o 10 contro 1, qual è stata immediatamente fissata al momento della conferma dell’iscrizione supplementare.

Continuous è offerto al betting a 13 contro 2. Ha vinto 4 delle 7 corse disputate in carriera ed è già stato presente in Francia a Chantilly senza piazzarsi nel Derby francese, gara che è stata vinta da Ace Impact, che al betting è a 7 contro 2. Ace Impact ha vinto tutte le cinque corse disputate fin qui: quattro volte, nelle gare più importanti (ha debuttato a Cagnes sur Mer, poi corso a Bordeaux prima di passare agli ippodromi di primissima fila come Chantilly due volte e Saint Cloud) ha fatto binomio con il fantino romano Cristian Demuro, trasferito da nni in Francia. Domenica avrà ancora in sella Demuro, che ha già vinto l’Arc nel 2020 con Sottsass, allenato, come Ace Impact, da Jean-Claude Rouget.

Quanto a fantini italiani, sarà in gara, naturalmente, anche Frankie Dettori, al suo ultimo Arc se sarà confermato il ritiro di fine anno. Lo ha già vinto 5 volte. Monterà Free Wind, la cui quota è di 20 contro 1.