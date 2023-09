Merano, il Gran Premio è francese: vince De Giles, cade il favorito L’Estran

La fortuna è cieca, dicono, ma la sfortuna ci vede benissimo, aggiungono. Deve averlo pensato oggi all’ippodromo di Maia Bassa, Merano, il signor Joseph Aichner, proprietario di cinque dei 12 cavalli che partecipavano al Gran Premio, la famosa corsa a ostacoli, 5000 metri, un tempo abbinata a una lotteria nazionale. Tra questi cinque era anche il favorito L’Estran, vincitore delle ultime quattro edizioni del Gran Premio giunto alla sua numero 84. L’Estran, che aveva in sella l’abituale partner Joseph Bartos, è caduto. E come lui hanno fatto tutti gli altri quattro compagni di colori: un “massacro” fortunatamente senza conseguenze.

Chi invece farà riferimento alla fortuna è il fantino francese Felix De Giles: lui il Merano avrebbe dovuto guardarlo dalla tribuna; ma all’ultimo momento il jockey Jan Faltesejek, che alla vigilia era rimasto vittima di una caduta, ha avuto bisogno di essere sostituito, e per il cavallo First of All è stato scelto proprio Felix, di nome e di fatto.

First of All, che nel 2022 era arrivato secondo dietro L’Estran, questa volta, eliminato l’avversario, è arrivato primo dando la vittoria alla scuderia della Repubblica Ceca del Dottor Charvat, allenatore il silenzioso Pavel Tuma, che mai rilascia dichiarazioni. First of All comunque era molto appoggiato al betting: la sua quota era uguale a quella dei cinque sfortunati.