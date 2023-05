Caprarola, festa del 1 maggio: da Palazzo Farnese la banda suona per i lavoratori

Anche quest'anno, in occasione del Primo Maggio, la banda musicale del Comune di Caprarola, in provincia di Viterbo, ha suonato per i lavoratori. La partenza dei musicisti è stata salutata dagli abitanti del borgo della Tuscia tra applausi e fotografie per il classico appuntamento dedicato alla festa del lavoro. La banda ha suonato camminando lungo il corso principale di Caprarola, via Filippo Nicolai, fino a "San Marco". Tragitto ripetuto ogni anno per l'occasione che ricorda l'importanza del lavoro e di tutti i lavoratori, italiani e non solo.