Concertone del Primo Maggio cambia: non più a piazza San Giovanni, ecco dove si terrà dal 2024

Si vociferava da mesi su un possibile cambio di location per il seguitissimo "Concertone" del 1° maggio di Roma, e ora è arrivata la conferma. A quanto si apprende, la storica manifestazione che per 33 anni si è svolta a piazza San Giovanni in Laterano dal prossimo anno si terrà al Circo Massimo. A comunicarlo sono i canali ufficiali del Primo Maggio, che spiegano come un ruolo decisivo nella decisione sia stato giocato dai lavori di organizzazione per il Giubileo 2025.

Il Concertone a Circo Massimo

«In via del tutto eccezionale - si legge - a causa dei lavori di rifacimento che interessano Piazza San Giovanni in Laterano in vista del Giubileo 2025, l’edizione 2024 del Concerto del Primo Maggio di Roma si terrà al Circo Massimo che, con la sua suggestiva cornice storica, fornirà un palcoscenico spettacolare per celebrare il lavoro e i diritti dei lavoratori mettendo al centro i temi sociali e la musica attuale. Promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, il Concertone sarà come sempre a ingresso libero, fino ad esaurimento posti».