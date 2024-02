Venerdì 2 Febbraio 2024, 05:20

Viterbo ospiterà il campionato mondiale di long casting. Si tratta di una tecnica sportiva che consiste nel lanciare esca e piombo a distanze considerevoli. La data scelta è quella della prima settimana di aprile. L’appuntamento si svolgerà nei pressi di Cinelli, dove è stato realizzato un campo di gara sotto la regia della Fips (Federazione italiana pesca sportiva). Il comune di Viterbo e in particolare l’assessore allo sport Emanuele Aronne sono stati i patrocinatori e sostenitori di questo appuntamento internazionale, che prevede la partecipazione di atleti di almeno dodici nazioni e il numero è destinato a salire.

L’Italia sarà presente con due nazionali. E’ anche il primo evento internazionale di pesca sportiva che si terrà quest’anno in Italia. L’annuncio è stato dato dal presidente della federazione italiana, Claudio Matteoli: «Sono particolarmente felice di constatare che a distanza di alcuni anni dall’ultimo campionato mondiale di long casting svoltosi in Italia - dice - il territorio italiano sia stato nuovamente scelto per ospitare questo evento. Il sito gare Cinelli di Viterbo, inaugurato qualche anno fa, testimonia l’interesse della Federazione per questa disciplina, molto diffusa tra i giovani e incuriosita nelle donne, la cui capacità tecnica e preparazione atletica sono ammirevoli e al pari di uomini. Come sempre faremo del nostro meglio per farvi sentire a casa e regalarvi una nuova, indimenticabile esperienza sportiva».

Viterbo ha una buona tradizione in questa disciplina sportiva con Angelo Ciacci e Francesco Di Gaetano, che hanno centrato titoli nazionali e internazionali a ripetizione negli ultimi anni. Tra gli organizzatori locali ci sono Gian Franco Leonardi, Giuliano Morgantini, Marco Porciani e l’Albatros Piranha di Viterbo del presidente Sandro Filipponi. «Auguro agli atleti, agli allenatori e a tutte le persone coinvolte in questo evento di trascorrere giornate intense di leale competizione – commenta l’assessore Emanuele Aronne – oltre che momenti di condivisione di crescita atletica e personale e anche di conoscere e apprezzare le bellezze storiche, ambientali e artistiche del nostra territorio. Sarà un evento al quale parteciperanno atleti da tutto il mondo, cosa che, oltre al lato sportivo, può essere un volano per la conoscenza del nostro splendido territorio».

Aronne e l’amministrazione comunale hanno tenuto a ringraziare le strutture per l’ospitalità e tutti coloro che a vario titolo collaboreranno all’organizzazione di questo appuntamento, soprattutto perché molto spesso si tratta di sportivi che danno il loro contributo con una vera passione.