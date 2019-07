Trecento fabbri in gara a Stia (Arezzo) per i campionati del mondo di forgiatura

Trecento fabbri provenienti da oltre venti Paesi del mondo si sfideranno per quattro giorni, dall'alba a notte fonda, a colpi di martello su 12 forge per ottenere il titolo di campione del mondo di forgiatura. Il campionato si svolge a Stia (Arezzo) in occasione della 23/a biennale europea d'arte fabbrile in programma dal 29 agosto all'1 settembre. La biennale è la più tradizionale manifestazione sul ferro battuto che si tenga con regolare cadenza in Italia e la più antica delle mostre d'artigianato artistico del ferro forgiato che con continuità si tengono in tutto il mondo. La rassegna, oltre al nono campionato del mondo di forgiatura che quest'anno ha come tema

Genialità MDXIX

per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, prevede un percorso espositivo con 25 maestri del ferro battuto, un concorso internazionale di scultura a tema

20 luglio 1969, sbarco sulla luna

, e il concorso di progettazione e disegno Pier Luigi della Bordella. Previsto anche un concorso fotografico per immortalare, in scatti d'autore, la quattro giorni casentinese. Nell'ambito della biennale tre scuole di forgiatura europea si misureranno nel Forum europeo degli studenti forgiando opere da collocare negli angoli più suggestivi di Stia.

