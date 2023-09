Venerdì 15 Settembre 2023, 05:20

"Pendolari e studenti senza treni, dove sono il Comune di Viterbo e la Provincia?". Se lo chiede il segretario della Uil Giancarlo Turchetti mentre la ferrovia Viterbo-Roma, la linea FL3, viene martoriata dalle soppressioni. Se da mercoledì si registrano l'annuncio di iniziative e dichiarazioni di solidarietà da parte della Regione Lazio, a livello locale ancora nessun voce si è levata a difesa dei diritti dei viaggiatori.

"I pendolari in questi anni sono stati abbandonati dalle istituzioni. C'è un immobilismo totale da parte della politica. Eppure è un tema che va affrontato. Con l'aumento dei costi del carburante il fenomeno del pendolarismo tenderà sempre più a crescere. La scelta di puntare sul trasporto pubblico non è più rinviabile sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale sia per ridurre i costi umani e sociali derivanti dagli incidenti stradali", afferma Turchetti. "Quello che si è verificato è un problema che riguarda tutti. Sono anni che segnaliamo ritardi e disservizi, ma mai nessuno ha preso iniziative".

Turchetti ricorda gli impegni assunti dal Comune di Viterbo e dalla Provincia con la sottoscrizione della "Piattaforma per lo sviluppo della territorio" il 14 dicembre 2020, insieme a Cgil, Cisl, Uil, Unitus, Cna, Federlazio, Unindustria e Camera di commercio. Impegni rimasti finora lettera morta.

Alla voce infrastrutture, dopo il completamento Orte-Civitavecchia, c'è il "raddoppio del collegamento ferroviario tra Viterbo e Roma non solo fino a Bracciano, ma per l'itera tratta: oltre a velocizzare il collegamento con la capitale permetterebbe ai viterbesi di risparmiare tempo e denaro) evitando di recarsi alla stazione di Orte decongestionando il traffico ed inquinare molto meno". Turchetti propone anche l'inserimento di corse dirette tra Viterbo e Roma almeno nelle ore di punta.