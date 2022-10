Domenica 16 Ottobre 2022, 10:31

Fondi a breve contro il caro bollette e l’erogazione dei contributi per l’affitto (già partita). Ma anche aiuti per parrocchie, associazioni, centri anziani. Non ultime, le misure per i più fragili. Servizi sociali: dal Comune un piano ad ampio raggio. Ad illustrarlo l’assessore Patrizia Notaristefano: “Gli interventi di natura economico-finanziarie e i servizi dedicati alla persona, vogliono offrire nel loro complesso un sostegno concreto, non solo per arginare gli effetti della crisi economica in atto sulle realtà più emarginate e più povere, ma dare sollievo a coloro che vivono ogni giorno serie problematiche di salute, a dimostrazione della sensibilità e dell’impegno continuo messi in questi primi 100 giorni di governo”.

Si parla di 8 azioni che, spiega Notaristefano, racchiudono “in breve le situazioni di maggior disagio che insieme agli uffici dell’assessorato con cui collaboro, il cui personale non finirò mai di ringraziare per l’instancabile impegno e la massima disponibilità, stiamo portando avanti”. Si parte dai buoni spesa, “sempre disponibili ed erogati nel continuo, facendo attenzione a non ripetere gli errori del passato”. Secondo l’assessore “nella passata amministrazione sulle misure di sostegno alle categorie più disagiate non si è adoperato un adeguato controllo onde evitare che le assegnazioni dei buoni spesa fossero date inavvertitamente alle stesse persone”, per cui altre situazioni particolarmente critiche sarebbero rimaste scoperte.

Bonus affitto: i contributi sono stati lavorati entro la fine settembre e sono “già in pagamento dal 10 di ottobre". L’intento è stato "assicurare la misura di sostegno al maggior numero di richiedenti possibile” (446 beneficiari). Confermata poi “l’istituzione di fondi di emergenza per il pagamento bollette a persone in difficoltà con l’imminente variazione di bilancio”. Idem “per parrocchie, associazioni di volontariato e centri polivalenti anziani, come ogni anno”.

Massima attenzione ai più fragili. "Disponibili i fondi a rimborso per soggiorni anziani e giovani con disabilità, 2022”. Per la disabilità gravissima “oltre il permanere, per assicurare continuità, di tutte le provvidenze già attivate a favore degli utenti”, ci sarà “l’incremento nel mese di ottobre di ulteriori 20 beneficiari, in previsione di ulteriore scorrimento delle domande nei prossimi mesi”. Pubblicato il “nuovo bando aperto sulla non autosufficienza che prevede un contributo economico, o un buono sociale mensile finalizzato all’acquisto di prestazioni di assistenza” e “inoltre un contributo economico mensile finalizzato a sostenere la vita di relazione di minori con disabilità”.

Pubblicato anche il nuovo bando aperto sulla vita indipendente con “un contributo economico per l’assunzione di un assistente personale a cui si può sommare un contributo per il trasporto e la mobilità sociale”.

Le ultime tre misure, “insieme all’assistenza domiciliare, completano il quadro di servizi a disposizione di chi, a seconda del livello di complessità e gravità della situazione socio-sanitaria, chiederà assistenza”, conclude Notaristefano.