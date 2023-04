Mercoledì 26 Aprile 2023, 04:05

Palazzo Farnese di Caprarola "vola" a Cannes con Marco Bellocchio per la 76esima edizione del festival internazionale del cinema. Il regista italiano ha scelto la dimora rinascimentale progettata dal Vignola come set di alcune scene del suo ultimo film, "Rapito", in gara sulla Croisette. E' il secondo film di Bellocchio ambientato sempre a Palazzo Farnese e nel paese dei Cimini dopo "La condanna" (1991), che si aggiudicò l'Orso d'argento al Festival di Berlino.



"Le scene del film Rapito sono state girate sia nei giardini che nelle sale interne del palazzo", spiega la direttrice Adele Trani. La pellicola uscirà al cinema a fine maggio, "ma Palazzo Farnese è riconoscibile già nel trailer" che circola in Rete. Una foto di Bellocchio con lo sfondo della Sala del Mappamondo è apparsa nei giorni scorsi su alcuni giornali nazionali che parlavano del film.

"E' uno di quei fattori che possono contribuire a far conoscere il sito al grande pubblico. Di recente è stato girato qui anche uno spot per la casa di moda Valentino". Una promozione che affianca quella istituzionale della direzione, che si basa su approfondimenti e video incentrati di più sugli aspetti storico-artistici. "Stiamo puntando molto sulla comunicazione di questi contenuti".

"Rapito" racconta la storia di Edgardo Mortara, il bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla sua famiglia per essere allevato sotto la custodia di Papa Pio IX, suscitando un caso internazionale. Nel cast Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala, Leonardo Maltese, Filippo Timi e Fabrizio Gifuni.

Tuscia protagonista a Cannes anche con "La chimera", il nuovo film scritto e diretto da Alice Rohrwacher girato tra Tarquinia e Blera.