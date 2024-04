Lunedì 22 Aprile 2024, 07:00

Ronciglione rende omaggio al suo “Guerriero”, Marco Mengoni. E il palazzo comunale si veste con la sua immagine. È stata infatti appena installata una nuova gigantografia sulla facciata dell’edificio in concomitanza con l’apertura delle iscrizioni alla gara canora dedicata al mito locale.

La gigantografia

«L'immagine di Marco - spiegano dal Comune - farà da sfondo alla seconda edizione del contest canoro “Guerriero - Premio città di Ronciglione”: potreste essere voi i nuovi protagonisti ad esibirvi proprio ai piedi della gigantografia in piazza del Comune». Dopo il successo della prima edizione, l’amministrazione ha dunque aperto le iscrizioni per la seconda puntata dell'evento, che andrà in scena il prossimo 3 agosto in piazza Principe di Napoli. Il claim: «Se il canto è la tua passione, sei un fan di Marco Mengoni e non sei riuscito a partecipare alla prima edizione del contest, questa è la tua occasione. Non perdere tempo ed inviaci la tua iscrizione».

Per partecipare è necessario inviare l’interpretazione di un brano in formato video del repertorio di Marco Mengoni all'indirizzo email comunicazione@comune.ronciglione.vt.it. Il modulo di iscrizione, insieme a un documento d'identità valido, dovrà essere invece consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune o inviato alla pec a comuneronciglione@legalmail.it.

Da qui verranno selezionati dieci concorrenti che si esibiranno il 3 agosto durante la serata finale in piazza Principe di Napoli. Il video va inviato entro il prossimo 15 luglio 2024. Il candidato dovrà avere in repertorio un totale di tre brani. La giuria valuterà il tutto in base a sei criteri di giudizio: interpretazione, presenza scenica, intonazione, tecnica, musicalità e look. Ovvero tutte le principali caratteristiche delle quali il “Guerriero”, vincitore del festival di Sanremo, è maestro indiscusso.

