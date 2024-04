Domenica 21 Aprile 2024, 05:00

Li aveva nascosti all’interno della sua automobile, dentro la scatola dei fusibili. E, per metterne al sicuro il contenuto, aveva utilizzato un calzino. Peccato che i carabinieri della stazioni di Sutri, insospettiti dal suo comportamento, non si sono fatti trarre in inganno e l’hanno scoperto. Così un uomo di nazionalità albanese, residente a Roma, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 4 involucri di cocaina durante un controllo.

I fatti risalgono ai giorni scorsi quanto i militari hanno intensificato le attività di contrasto alla vendita e all'uso di droghe, portando avanti un'operazione di controllo del territorio nella zona. Ebbene, durante un servizio, una pattuglia ha notato un'autovettura: la macchina viaggiava in una strada poco illuminata e, alla vista dei carabinieri, ha aumentato la velocità di marcia.

Circostanza, questa, che non è passata inosservata: i militari hanno deciso di procedere con un controllo approfondito e hanno fermato il veicolo. Controllati i documenti del conducente, hanno verificato che la documentazione era in regola ma il comportamento dell’uomo restava comunque sospetto. Per questo i carabinieri non si sono fermati alle apparenze e, decisi a vederci chiaro, hanno perquisito sia l’uomo sia l’auto. Solo dopo un’accurata e approfondita ricerca, hanno scoperto che i loro sospetti erano fondati: il cittadino di origine albanese aveva cercato di nascondere la cocaina all’interno della scatola dei fusibili. Era divisa in quattro involucri, ben protetti dal cellophane e contenenti quasi 4,5 grammi di cocaina, tutti arrotolati in un calzino.

L’attività della pattuglia non è finita col rinvenimento della droga: innanzitutto, lo stupefacente è stato subito sequestrato ma l’uomo è stato poi accompagnato nella propria abitazione per un’ulteriore perquisizione. Al termine delle attività investigativa è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Viterbo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Non un intervento isolato quello che ha portato alla scoperta della cocaina nell’auto del cittadino albanese. L’operazione nasce infatti nell’ambito delle azioni di controllo del territorio e di contrasto a qualsiasi forma di illegalità decisa e messa in campo dal Comando provinciale del carabinieri di Viterbo e dalla compagnia di Ronciglione. Lo scopo di questo capillare monitoraggio da parte delle pattuglie dispiegate nella zona è quello di garantire alla cittadinanza un concreto senso di sicurezza, ponendo la massima attenzione sulle aree più trafficate, ma anche sugli esercizi commerciali, attraverso l'identificazione di persone e il controllo dei mezzi di circolazione.