Venerdì 28 Ottobre 2022, 05:05

Maratona di Venezia 2022, l’atletica Alto Lazio è stata presente al via con due atleti. Si tratta di Sergio Smera e Enrico Terzoli arrivati al traguardo con lo stesso tempo di 4h 08min e 52secondi che hanno vissuto questa straordinaria esperienza veneziana, vissuta da moltissimi atleti della società viterbese negli anni precedenti. Già dal fine anni 80 ad oggi ed anche con risultati di grande rilievo, sia nel numero di atleti partecipanti che nel tempo impiegato su questa bellissima distanza dei 42,195 Km.

Ai due atleti, è andato il plauso di tutta la società, dirigenti e atleti e, l’invito a ripetersi nei prossimi anni, magari con altri amici e colleghi dell’Alto Lazio atletica. Insomma dopo qualche anno di assenza, domenica i colori della biancorossi della società sono tornati sulle strade di Venezia per partecipare alla storica ed affascinante Maratona nella città lagunare.

Il percorso è da favola, come hanno raccontato i due atleti: si parte davanti alla bellissima Villa di Stra, costeggiando il fiume Brenta e passando per Mestre, poi attraverso il lungo il pontile si arriva a Venezia la Serenissima e, dopo aver costeggiato i vari canali si attraversa il Canal Grande su un ponte di barche e attraverso molti saliscendi dei vari ponti si avvicina l’arrivo, situato poco dopo la stupenda Piazza San Marco. “ Come sempre – hanno raccontato - la giornata è stupenda con tantissima gente a tifare per noi atleti sin dalla partenza e lungo tutto il percorso, tranne i circa dieci chilometri del pontile che porta da Mestre al Tronchetto, ma arricchita poi dal tifo da stadio al passaggio dei tantissimi atleti, durante la parte finale”.