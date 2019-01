Piscina comunale chiusa per «manutenzione straordinaria». La decisione per la mancanza del certificato antincendio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Si informano tutti gli utenti e soci dell'impianto che per motivi urgenti di straordinaria manutenzione concordati con il Comune di Viterbo, la piscina e la palestra resteranno chiusi per alcuni giorni. Le attività sportive riprenderanno dopo le feste dell'Epifania. Certi della vostra comprensione ci scusiamo per il disagio». Nuova tegola si abbatte sulla Larus, la più grande struttura sportiva del capoluogo di proprietà di Palazzo dei Priori e gestita da un'associazione temporanea di impresa tra Maco e, appunto, Larus. Dopo lo scandalo degli stipendi non pagati dello scorso anno, oggi intorno alle 19 è apparso questo messaggio sulla pagina Facebook.Il motivo della chiusura starebbe nella necessità di mettersi in regola col piano di prevenzione anticendio di cui la struttura è priva. Il caso era stato sollevato la settimana scorsa dalla consigliera comunale Chiara Frontini, che aveva pubblicamente denunciato la mancanza del certificato. Certificato di cui, però, sono privi anche altre decine di immobili pubblici, scuole comprese. Che continuano a rimanere aperte.