Torna l'acqua alla piscina comunale. Il sindaco: "Prossima settimana si riapre"

Il primo cittadino in mattinata ha anche incontrato gli istruttori e gli operatori commerciali presenti all’interno della piscina e che sono chiusi, loro malgrado, con pesanti ripercussioni economiche. Arena ha ribadito la volontà di riaprire il prima possibile: “Conto di far ripartire il servizio la prossima settimana”, ha rassicurato. Per riuscirci, ieri pomeriggio insieme all’assessore Marco De Carolis è andato a Roma per incontrare la Fin. Già nelle scorse settimana dalla Federazione italiana di nuoto era arrivato un riscontro positivo alla richiesta avanzata da Arena di gestire la struttura fino all’estate. Nel frattempo, gli uffici elaboreranno il nuovo bando così che l’impianto da settembre possa ripartire a pieno regime.

Domani è prevista un’altra riunione con il personale e i titolari delle attività interne. Poi, giovedì il sindaco porterà in consiglio comunale una delibera in cui illustrerà le intenzionI del Comune per far ripartire la piscina. Prevista anche la salvaguardia dei soci che hanno pagato un abbonamento: Arena intende trovare la soluzione affinché quei soldi non vengano persi, bensì riconosciuti da chi gestirà la struttura.

Ultimo aggiornamento: 09:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla piscina comunale torna l’acqua. Il primo passo per la riapertura della struttura sportiva è stato compiuto ieri mattina: il sindaco Giovanni Arena ha ottenuto dalla Talete la voltura delle utenze a nome del Comune. La società idrica farà poi rivalsa sulla Larus-Maco per rientrare delle bollette non saldate e che hanno provocato, la scorsa settimana, l’interruzione della fornitura con conseguente chiusura dell’impianto.