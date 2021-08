La Flaminia Civita Castellana, conferme e nuova maglia per i cent'anni di calcio

Sabato 7 Agosto 2021, 11:41 - Ultimo aggiornamento: 11:43

La Flaminia è sempre in movimento. Ieri si è allungata la lista dei confermati, è stato annunciato un triangolare per celebrare il centenario del calcio civitonico e sono state presentate le nuove maglie. Sono stati inseriti nella rosa a disposizione del tecnico Roberto Rambaudi altri due elementi della scorsa stagione. Si tratta del centrocampisti, Marco Ortenzi (99) e Tommaso Malerba (02), che portano la lista a 21 elementi.

E' stato fissato per il 9 settembre (calcio d'inizio ore 17) il torneo che vedrà scendere sul manto erboso dello stadio Madami per ricordare il centenario del calcio locale, la Flaminia Civita Castellana, il Trastevere e il Montespaccato. Tre tempi da 45 minuti che metteranno una davanti all'altra tre squadre che con molta probabilità si ritroveranno nello stesso girone con avversari toscani e umbri. «Ringrazio i presidenti del Trastevere del Montespaccato - ha detto il numero uno della Flaminia, Francesco Bravini - per aver accettato l'invito con entusiasmo. Siamo legati a queste società da una profonda amicizia e da un rapporto di stima e fiducia di cui siamo fieri».

Al torneo sono stati invitati il presidente della Lnd Cosimo e il coordinatore della serie D Luigi Barbiero.Gente, colori e storia.

È quanto raccontano la maglia di gioco che indosseranno i giocatori della Flaminia nella stagione 2021/2022 realizzata e ideata nel solco della tradizione, per ricordare il centenario del calcio civitonico. Il disegno ripropone infatti la prima maglia del 1921. Sono state presentate e indossate ieri per la prima volta dal capitano Francesco Lazzarini e dal difensore Giammarco Gasperini. «Sulla nuova casacca bianca con due strisce rossoblù diagonali si intrecciano i nostri colori - ha spiegato Bravini - con lo stemma del Comune e il logo che ricorda il primo secolo del calcio civitonico»