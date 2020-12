La Flaminia Civita Castellana, adesso ci crede: guai a fermarsi

Flaminia Civita Castellana, il punto incassato a Scandicci ha mosso la classifica e alzato il morale della squadra. Dopo due sconfitte di fila contro Siena e Tiferno per 3-1, il pari (1-1) in Toscana è stato ben accettato all'interno del team rossoblù.

L'obiettivo è ora quello di migliorare nelle prossime gare la classifica generale, che non è quella prevista nella tabella di marcia. Lo sperano anche i dirigenti che erano presenti alla trasferta di Scandicci.

Sono tutti tornati a casa con una buona dose di fiducia, a partire dal presidente Francesco Bravini. Sulla panchina c'è stato l'esordio del tecnico della juniores nazionali Fabio Tocci che ha preso il posto di Francesco Punzi influenzato.

«C'è stata una bella reazione dopo che abbiamo subito il gol ha detto Tocci - si è vista la vera squadra e soprattutto il suo carattere. Devo dire bravi ai ragazzi che anche prima del gol hanno tenuto testa alla squadra di casa. Alla fine il risultato è giusto e ci permette di affrontare con serenità il prossimo impegno in casa fissato per domenica prossima contro il Grassina dove dobbiamo tornare a vincere». E' stato spedito in campo nei minuti finali anche l'ultimo arrivato in casa della Flaminia, l'attaccante Cruz.

«Sicuramente per noi è un valore aggiunto ha concluso Tocci ha esperienza da vendere e si è visto il suo peso in quel frangente di partita in cui è entrato». Sulla stessa lunghezza d'onda anche il centrocampista, Antonio Ferrara. «Non meritavamo di perdere ha sottolineato e credo che se la gara fosse andata avanti ancora per poco saremo riusciti anche a vincere. L'importante è stato tornare a casa con un punto in tasca e ora pensiamo al prossimo impegno dove i tre punti non possono scapparci via».La squadra è tornata ad allenarsi martedì mattina. Non ci sono infortunati e non sono in arrivo squalifiche. Ieri la seduta tecnica e atletica, per preservare il manto erboso del Madami, si è svolta nel vicino campo Casciani-Baccanari sempre sotto la direzione di Fabio Tocci e Mauro Fiata, in attesa del rientro di Francesco Punzi, che ne avrà ancora per qualche giorno. Per quanto riguarda le nuove norme anti-Covid stabilite dalla Lega nazionale dilettanti, la società di via Minio ha predisposto l'effettuazione dei tamponi come previsto per tutta la rosa e i tecnici entro i tempi stabiliti della Lega secondo i protocolli.

«Saranno effettuati entro domani ha spiegato il team manager Federico Roscioli come da regolamento. Abbiamo allestito un locale appositamente dedicato a questo tema che non abbiamo mai sottovalutato. I nostri protocolli sono ancora più rigidi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA