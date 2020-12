Flaminia, un pareggio conquistato all'ultimo istante. Grande reazione a Scandicci la gara finisce 1-1

Pari per la Flaminia Civita Castellana nel recupero della sesta giornata all'ultimo tuffo.

I rossoblù hanno chiuso sull'1-1 il confronto esterno contro lo Scandicci.

Sul risultato pesa un calcio di rigore, abbastanza generoso, concesso dal direttore di gara alla formazione toscana nella ripresa, per un presunto fallo in area di un difensore civitonico. Il penality poi è stato trasformato da Ferretti per il momentaneo vantaggio.

Bella, convinta e determinata la reazione dopo lo svantaggio dei rossoblù. La rete del pari è stata firmata dal capitano Lazzarini al 95' in mischia.Il tecnico Fabio Tocci (Punzi assente poiché influenzato) ha schierato la squadra con il classico 4-3-3: ha lasciato in panchina Lazzarini, poi spedito in campo nella ripresa. All'inizio gli è stato preferito a Ortenzi a centrocampo. In attacco confermato il tridente, Ferrara, Sciamanna e Sirbu. Nel finale c'è stato anche l'esordio di Cruz in attacco al posto di Ferrara.

Il terreno pesante, la pioggia insistente e il freddo hanno condizionato la gara. E' stata una partita maschia, giocata con molta grinta (sei ammoniti) e determinazione dalle due formazioni e con qualche scontro di gioco causato dal fondo scivoloso. La formazione di casa ha spinto all'inizio sull'acceleratore e guadagnato metri di campo. Solo una volta si è resa pericolosa con un cross che ha attraversato tutta l'area di rigore. Non è che la Flaminia sia stata a guardare, anzi. Ha giocato di rimessa tenendo sempre sul chi va là la retroguardia avversaria. Un paio di volte Sirbu è sfuggito al controllo dei difensori e la seconda volta al 38' con un rasoterra che ha sfiorato il palo ha fatto venire i brividi alla difesa toscana.Nel secondo tempo il tema è stato lo stesso. I due gol come descritto sono arrivati con il calcio di rigore e all'ultimo assalto con Lazzarini.

Scandicci: Timperanza, Zaccagnini, Liberati, Mazzolli (22' st Tacconi), Tognarelli, Diana, Di Benedetto (22' st Sinisgallo), Borgarello, Saccardi, Ferretti, Mugelli. A disp: Iacopini, Ficini, Francalanci, Frascadore, Meucci, Pecci, Rozzi, Lucchesi.

Flaminia: Sordini, Battistelli, Modesti, Gasperini, Scaradala, Ortenzi (20' st Lazzarini), Traditi, Guadalupi (20' st Fè), Sciamanna, Ferrara (20' st Cruz), Sirbu. A disp: Grossu, Fapperdue, Barduani, Canestrelli, Covarelli, Tocci. All. TocciArbitro: Riccardo Dasso di Genova

Reti: 5' st Ferretti (rigore), 50' st Lazzarini.

