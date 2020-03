Flaminia, gli allenamenti si fanno via facebook da casa

Palleggi e ginnastica. Tutti i calciatori della Flaminia Civita Castellana, da quelli della formazione maggiore aquelli delle giovanili, sono coinvolti dal programma #IOMIALLENOACASA. Si tratta dell'allenamento fattop in casa (on le proprio giardino) stando davanti al telefinino per registrare le immagini, che vengono poi inviati ad allenatori e preparatori atletici, che li condividono sul profilo facebook.

«Chiusi in casa - ha detto il preparatore atletico Cristian Quercioli - i ragazzi rischiano di perdere il ritmo degli allenamenti pertanto ad ognuno è stato consegnato un programma che comprende esercitazioni di forza e poi lavoro di corsa. Pertanto non stanno davanti alle play station, alle tv o al pc, magari ad annoiarsi sopratutto. Anche perché se dobbiamo ricominciare un minimo di preparazione ci deve essere da parte di tutti».

