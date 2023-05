Il Collegio di garanzia del Coni boccia il ricorso della Viterbese: i gialloblù sono ufficialmente in serie D

La Viterbese è in serie D. L'amara conferma è arrivata poco fa, quando è stata resa nota la decisione del Collegio di garanzia del Coni, che ha respinto il ricorso della società gialloblù in merito alla penalizzazione di due punti per il pagamento avvenuto in ritardo dei contributi Irpef relativi ai mesi di settembre e ottobre 2022.

Il club di via della Palazzina, penultimo sul campo con 33 punti, confidava nel terzo grado di giudizio per sovvertire il verdetto del campo e giocarsi i playout contro i cugini del Monterosi già salvi.

Non sarà così visto che a livello sportivo, quello emesso dal Coni, è stato l'ultimo verdetto relativo alla questione punti in quanto la giustizia ordinaria, Tar e Consiglio di Stato, potrà eventualmente soltanto indennizare la Viterbese senza entrare nel merito del giudizio sportivo.

Una brutta botta per tutta la città, con la Viterbese che torna in D dopo ben sette anni vissuti tra i professionisti.