Il Colle falisco fratello d'Italia: c'è la Giornata del tricolore

di Chiara Mezzetti

Verde, bianco e rosso. Dopo l'air show di 4 e 5 agosto, Montefiascone torna a dipingersi di queste tre tinte con la Giornata del Tricolore. L'esordio della manifestazione era stato l'anno scorso, il 14 ottobre. Il 2018, vista anche la ricorrenza del centenario della Prima Guerra Mondiale, le cose si fanno più grandi, e la giornata si estende dal 17 al 23 settembre.



«Lo scopo della manifestazione è quello di far capire ai giovani il senso e i valori delle nostre forze armate. Nel palinsesto montefiasconese, iperattivo questa estate, la giornata rappresenta una conclusione importante e coerente», ha esordito il sindaco Massimo Paolini. Scopo divulgativo avranno infatti le conferenze, che si terranno in quei giorni presso la sala Innocenzo III e Leone X (Rocca dei Papi), e presso il Palazzetto dello Sport.





Si parlerà di attualità, ad esempio del personale disabile presente tra i corpi dello Stato; ma anche di storia, con panoramiche sugli Arditi e sugli sportivi chiamati in campo durante la Grande Guerra. Il 23 l'evento si concluderà con il lancio sul lago di Bolsena dei Paracadutisti italiani (associazione Anpdi).





Saranno presenti tutte le forze armate, le forze dell'ordine, i corpi dello Stato e la Croce rossa. È a loro che, nella presentazione in munucipio, il sindaco e gli assessori Paolo Manzi e Fabio Notazio hanno rivolto i ringraziamenti più sentiti. Il tema dell'identità nazionale è particolarmente caro all'amministrazione comunale, tant'è che a questo proposito

è stato istituito un Comitato tricolore, il cui segretario è Giampiero Monti, primo maresciallo paracadutista. Per una programmazione dettagliata dell'evento bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA