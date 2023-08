Foligno Air Show, in 30mila ad applaudire le Frecce Tricolori. Le foto dell'evento

FOLIGNO – Festa grande domenica per il Foligno Air Show culminato con l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”. L’aeroporto di Foligno è stato letteralmente preso d’assalto. I 6mila accessi consentiti sono stati in breve raggiunti. Si calcola una totale di almeno 30mila spettatori che tra l’esterno dell’aerostazione, la zona di Sterpete e le parti montane di Sant’Eraclio e Spello hanno fatto lievitare gli amanti del volo cui si aggiungono gli spettatori che hanno assistito alla partenza della Pan dall’aeroporto internazionale dell’Umbria o si sono goduti il passaggio da Perugia zona Belvedere. Uno spettacolo nello spettacolo con una organizzazione impeccabile e i massimi livelli di sicurezza costantemente garantiti. Al termine della manifestazione lunghe code di veicoli hanno letteralmente intasato la viabilità in zona via Roma per poi, lentamente, andare verso il decongestionamento delle strade e il ritorno alla normalità