Acrobazie aeree davanti alla costa del Viterbese: domenica lo spettacolo dell'Air Show

Occhi al cielo domenica prossima sul litorale viterbese. Al lido di Montalto le flotte aeree de l’Aero club Italia, Aeroclub Volturno e Max Aviation daranno spettacolo - dalle ore 15:30 - per l'Air Show con le esibizioni acrobatiche davanti alla costa.Aprirà la manifestazione la pattuglia Blucirce, in una esibizione di circa venti minuti.Fondata nel 1997, dal 2007 è presente nei migliori Air Show d'Europa. Alle ore 16:15 l'ufficiale meteo dell'Aeronautica militare, Pierluigi Zito, a bordo del suo Cap10, si esibirà in acrobazie rapide e spettacolari, grazie alla sua abilità e alla maneggevolezza del suo velivolo.Lo spettacolo, poi, proseguirà con il display idrovolanti Seamax del Club Bolsena - La Fenice. I Seamax sono il primo anfibio ultralight al mondo collaudato per il divertimento e per i grandi viaggi. La sua robusta leggerezza, la sua versatilità, sia in terra che in acqua, e le sue linee aerodinamiche permettono di decollare ed ammarare in piccoli spazi e viaggiare a 85 nodi in crociera.Nella giornata di sabato e di domenica mattina del 22 e del 23 giugno sarà possibile per tutti gli appassionati andare in volo sul mare con questi fantastici piloti. Si esibirà inoltre il Pioneer Team, con una dimostrazione di precisione ed eleganza, una serie di figure ben armonizzate tra loro che offrono allo spettatore la sensazione di assistere ad una speciale danza nel cielo.Sul lungomare Harmine (Incrocio via del Palombaro) di Montalto sarà presente il comando a terra che sarà in contatto con i piloti durante tutta la manifestazione. Uno spettacolo emozionante, che porterà a conoscere l’affascinante mondo dell’aeronautica.