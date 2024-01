Il Castel Sant'Elia stecca anche nella prima del 2024. Ha perso 1-0 contro il Palocco

Calcio di Promozione: il 2024 è iniziato con una sconfitta per 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥 𝐒𝐚𝐧𝐭’𝐄𝐥𝐢𝐚 che ha perso il recupero in casa contro il 𝐏𝐚𝐥𝐨𝐜𝐜𝐨 per 1-0. La squadra romana ha ottenuto il nono risultato utile consecutivo quella di casa la tredicesima sconfitta stagionale. La cura del tecnico De Leo stenta a decollare nonostante gli innesti da quanto si è visto. Il Castel Sant'Elia è sempre ultimo in classifica generale con soli due punti incassati e la casella delle vittorie immacolata dopo quindici giornate.

Castel Sant’Elia: Caruso, Marino (1’st Annesi), Boccadifuoco (25’st Bernacchi), Di Ventura, Faye, Jurado, Lavagnini, (44’st Diouf) Balletti (19’st Lucentini), Cangiano, Rosato, Carello (1’st Bica).

A disp. Massaini Appetecchia Gasparutti Bucciarelli. All. De Leo

Palocco Roma: Sciarra, Cappelli, D’Antonio (10’st Nobile), Marinucci, Bove, Bonis (10’st De Falco), D’Agostino, Pisilli (22’st Proietti), Mucili (35’st Capodacqua), Segoni, Bastianelli. A disp. Loru Paoletti Gori Aurelj Scalfaro. All. Ercolani J. Arbitro: Cifra di Latina

Reti 10’pt Mucili

Ammoniti Annesi, Balletti, Faye, Capodacqua, Sciarra.