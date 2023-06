Festa della Musica 2023, appuntamenti a Capranica e Castel Sant'Elia.

Per la festa della musica 2023 concerto delle bande musicali di Capranica (nella foto) e Castel'Sant'Elia. L'appuntamento nella prima città è fissato per le 16.30 di martedì e alle 18 di mercoledì in piazza 7 luglio con un concerto del corpo bandistico del presidente Antonio Oroni diretto, dal Maestro Johnny Carruozzo.

A Castel Sant' Elia appuntamento è in via dei caduti di Nasserya alle 18. " La figlia del sole e della luna" è il titolo della manifestazione musicale in programma. Si tratta di favole accompagnate dalla musica della banda diretta dal maestro Salvatore Di Russo. Il tutto sarà introdotto da laboratorio musicale dei volontari NPM (Nati per la musica e nati per leggere).

I due appuntamenti sono patrocinati dai Comuni di Capranica e Castel Sant'Elia.

L'evento è promosso e sostenuto dal Ministero dei Beni Culturali e dal dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.